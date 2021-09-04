Şanlıurfa’da üzerine tiner dökülerek yakılan Filistinli kızın babası tutuklandı
Şanlıurfa’da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybeden Filistinli kızın babası tutuklanırken, ablası ise devlet korumasına alındı.
Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Filistin asıllı Suriye uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla'nın üzerine tiner döküldü. Dökülen tiner alev aldı.
Vücudunda yanıklar oluşan Amara Dwla, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kız çocuğu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ATEŞE VERİP EVDEN KAÇMIŞ
Amara Dwla'nın hastaneye götürülürken babası Ahmet Mohammad Dwla ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı. Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara vel Lamur Dwla’yla (12) birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda çalışan baba Dwla, iddiaya göre kızı Amara'yı zorla evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkması sonrası baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı. Komşularının çığlıkları duyarak kapıyı kırmasının ardından evden çıkarılan ve ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KOMŞUSU ANLATTI
Kapıyı çekiçle kırarak içeriye girdiğini anlatan komşuları Yaşar Kerpiç, "Kapının dışından kendisiyle konuşmaya çalıştım. Bana 'yandım abi kapıyı aç' dedi. Ona babasını sordum. Bana 'Babam kapıyı çekip kaçtı' dedi. Pencereler kapalı, perdeler de çekilmişti. Kızın sesi de kesilince endişe ettik. Kapı kilidini çekiçle kırarak içeri girdik. İçeri girdiğimizde kız yerde yatıyordu. Bize anlattığına göre önce sopayla dövülmüş, ardından banyoda üzerine tiner dökülerek yakılmıştı. Kız evlilik kabul etmiyormuş. O esnada kızın çığlıkları dışarıya gelmesin diye yüksek sesle müzik açılmıştı. Bugüne kadar hiç yüksek seste bir şey dinlemezlerdi. Çocukların anneleri yok. 3 kişi yaşıyorlardı. Baba inşaat işçisiydi. Sabah giderken kapıyı üstlerine kilitlerdi" dedi.
TUTUKLANDI
Amara Dwla, vücudunun büyük bölümü yanmış halde kaldırıldığı hastanede ölmeden önce polislere kendisini babası ile kız kardeşinin yaktığını söyledi. Amara, kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Polisler Amara'yı yakarak öldüren baba ile kız kardeşini olaydan sonra Eyüpkent Mahallesi'nde yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Mohammad Dwla ve kızı Luma Dwla emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık ekiplerince evdeki müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Amara D.’nin babası M.D. ve kız kardeşi L.D.’nin ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve kızı adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba M.D. tutuklanırken, L.D. ise devlet korumasına alındı.
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