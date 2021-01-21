Sansüre devam, Katarlı yayıncı yine 'adil olmadı'

Sarı lacivertli oyuncular ve teknik direktör Erol Bulut, röportaja geçen hafta olduğu gibi "Be Fair (Adil Olun)" yazılı tişörtlerle çıktı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 21:08
Sansüre devam, Katarlı yayıncı yine 'adil olmadı'
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Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlik Demir Grup Sivasspor maçında da devam etti. Yayıncı kuruluş yine Fenerbahçe’nin maç öncesi röportajlarını yayınlamadı.

Sarı lacivertli oyuncular ve teknik direktör Erol Bulut, röportaja geçen hafta olduğu gibi "Be Fair (Adil Olun)" yazılı tişörtlerle çıktı.

Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapılmasına karşın, açıklamalar Ankaragücü maçının öncesinde ve sonrasında olduğu gibi yayınlanmadı.


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