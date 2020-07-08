Santrala doymadılar

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Davanın bilirkişi keşfine katılan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bitişik nizam termik santrallara izin verdiğini belirterek “EPDK termik santral lisanslarını verirken haritaya da mı bakmıyor” diye tepki gösterdi.

İsmail Hakkı Atal “Bölgede önlisans verilen Sanko Termik Santralı’nın 500 metre kuzeyinde 2003’ten beri çalışan Sugözü termik santralı var. Onun 1800 metre güneyinde de EMBA Termik Santral inşaatı devam ediyor. Termik santralların bacasından çıkan koronavirüs taşıyıcısı ve kanser yapıcı partikül maddelerin 200 km gidebildiği ispatlandı. Termik dumanıyla gelen koronavirus üniforma, parti, banka hesabı ayırt etmez. Herkesi öldürür” dedi.

KAPATILMALI

Yumurtalık ilçe ve köylerinde 2009’da teşhis edilen kanser vakasının 5 iken 2014’te 60’a çıktığını belirten Atal özetle şöyle konuştu:

“Bu arada nüfusun da 18 binlerden 17 binlere düştüğü belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Birimi’nin 2013 yılında hazırladığı raporda dış ortam hava kirliliğinin akciğer kanserine yol açtığı, mesane kanseri riski artışı ile de pozitif ilişkisi olduğu belirtilmiştir. EPDK derhal çalışan tüm termik santralları kapatmalı, proje halindekileri de iptal etmelidir.”