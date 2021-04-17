Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor
Sakarya’da Sapanca Gölü’nde su seviyesi 31.43 metre seviyesine yükseldi. Gölde suyun çekildiği yerler, yeniden suyla kaplandı.
Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ının, Kocaeli’nin ise yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, geçen aralık ayında kuraklık nedeniyle su seviyesi 32.50’den 30.34 metre seviyesine kadar düştü. Gölde suların yaklaşık 50 metre çekilmesiyle rıhtımlar ortada kaldı.
Kar ve yağmur yağışlarının ardından her geçen gün gölde su seviyesi yükselmeye başladı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre göldeki su seviyesi bugün itibari ile 31.43 seviyesine yükseldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajı’nın dolması nedeniyle Sapanca Gölü’nden aldığı suyu kurdukları sistemle geri aktardıklarını açıkladı.
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