En tehlikelisi meteorolojik kuraklık değil, zihinsel kuraklık!

05 Ocak 2021 Salı

SUSUZLUK OLAĞANÜSTÜ BİR AFET KONUSU OLARAK YÖNETİLMELİ

Türkiye su zengini değil, su fakiri bir ülke. İklimsel değişiklik, bu fakirliği artırıyor. Geçmişte Anadolu, Osmanlı ve dahası Türkiye susuzluktan çok çekti.

Bunları Mikdat Kadıoğlu Hoca söylüyor ve belge paylaşıyor.

Buna rağmen Türkiye su zengini gibi davranıyor.

Gölleri kurutuyoruz, Anadolu’da böyle giderse 2050’de göl kalmayacak. Göller bölgesi tarihe karışacak. Susuzluk tarihte hep göç konusu oldu. Kentler terk edildi. Suriye ve Irak’tan göçlerin bir başka nedeni de kuraklık-susuzluk.

Evet, ocak ayında son 95 yılın ortalamasının iki katı sıcaklık yaşadığımız doğru.

Fakat bu şu demek değil, bu yıl böyle, önümüzdeki yıllarda yine yağar ve barajlar dolar.

Bu bakışın bilim ve akılla ilişkisi ne yazık ki yok. Ama ülkeye, kentlere, yönetimlere bu bakış egemen. Yağar kardeşim yağar, abartma! Din işlerinin başında olan kişide bilim ve öngörü olmadığı için yağmur duasına bel bağlıyor. Oysa isminin başında taşıdığı Prof. unvanı, ona “Oku! Aklını kullan! Bilimsel davran” diyor. Farkında mı, hayır değil. Ülke yüzlerce bunlarla dolu.

ZİHİNSEL KURAKLIK

Mikdat Kadıoğlu’nun 18 Aralık 2020 sayı 247 No’lu Herkese Bilim teknoloji dergisindeki yazısının kapaktaki başlığı şöyleydi: EN TEHLİKELİSİ meteorolojik kuraklık değil, zihinsel kuraklık!

Diyordu ki susuzluk, yağmur, iklim ülkemizde tıpkı mesela deprem gibi bir olağanüstü doğal afet konusu olarak ele alınmalı yönetilmeli: “Su yönetimimizde başarısızız, kuraklık, sinsi, tehlikeli ve zamanla gelişen mahvedici, tu¨m sosyoekonomik yapıyı çökertecek doğal afet çerçevesinde ele alınmalı”.

“Kuraklığı ve suyu yönetemezsek, felaketle karşı karşıya kalırız. Eğer kuraklık u¨ç yıl peş peşe devam ederse tam bir facia olur. Bir senenin kurak geçmesinin sosyoekonomik etkileri tolere edilebilir ama daha uzun su¨rerse başta tarım ve hayvancılık olmak u¨zere her şey biter.”

Ve ekliyor: “Tu¨rkiye’nin problemi sadece kuraklık değil, birçok nedenle ortaya çıkan su kıtlığı. Bunu fark edecek seviyeye ise ne yazık ki henu¨z gelebilmiş değiliz..” Ve acil alınması gereken 5 eylemi açıklıyor:

Zihinsel kuraklık dediği tam da bu! HBT’nin web sitesinde bu sayıya ulaşabilirsiniz.

Ülke sadece su konusunda mı zihinsel kuraklık yaşıyor?!

YAĞMUR SUYUNU TOPLA

İstanbul’da her geçen yıl büyüyen nüfusa bugünkü su politikalarıyla su asla yetiştiremeyeceksiniz. Büyük şehire sesleniyorum.

Kentsel dönüşüm sanılıyor ki sadece bina yık-yap.

Hayır, kentsel dönüşüm bütünsel bir konu.

Suyu, yağışı ve geleceği de kapsayan, düşünen, planlayan bir konu.

Bina, tüccarı, müteahhidi ve günlük politikalarla kâr amaçlı ülkeyi yöneten iktidarı ilgilendiriyor.

Su ve gelecek ise ülkeyi, İstanbul’u tüm kentleri.

İktidar kanal ile İstanbul’u tamamen yönetilemezliğin peşinde koşuyor.

Büyükşehir, İstanbul’u ev ev, çatı ve cadde yağmurlarını da yönlendireceği havzalar şeklinde planlamalı. Büyük plan, küçük planlamalarla başlamalı.

KURAKLIĞA KOŞUYORUZ

Su kullanımını kısıtlamalı, küçük ve düzenli zamlar, bunun çarelerinden biridir.

Akıllı tarım vb. ile suyu mümkün olduğu kadar bilimsel yönetmeli ülke.

Özetle susuzluk ve yağmursuzluk bugün dahil orta ve uzun vadeli temel sorundur.

Bir afet yönetimi gerektirir.

Türkiye kuraklığa koşuyor, gölleri nehirleri kurutuyor, kimsenin umurunda değil.