Saplantılı yaşamlar

30 Haziran 2020 Salı, 15:16

Kadim sorulara günün penceresinden yanıtlar aramak pek çok yazarın peşine düştüğü bir uğraştır fakat çok az kalem bunu Ian McEwan gibi sürükleyici bir zeminde ve gerilim dozu yüksek bir atmosferde gerçekleştirebilir.

McEwan, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de ciddi bir okur kitlesi tarafından izlenen, çoğu kitabı da dilimize çevrilmiş bir yazar. Dahası, dünya çapında aldığı ödüllerle de sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Filme de uyarlanan Sonsuz Aşk’ta Ian McEwan, aşkın bağımlılık hâlini çok farklı buluşmalar eşliğinde anlatıyor. “Aşk nedir?” sorusunu yan yana gelmesi zor konular çevresinde geliştiriyor. Aşkın saplantı düzeyini, bu saplantıya inancın katkısı ve ortaya çıkan atmosferde insanlara neler yaşatabileceği konular olarak öne çıkıyor.

AŞK HER AN KAPIYI ÇALAR

McEwan’ın dert edindiği meseleleri anlatmak için seçtiği çıkış noktası bir kaza. Bildiğimiz kazalardan biraz farklı. Bir balon kazasının yaşandığı sahneyle açılıyor roman.

Baş kahramanı ve tüm akışı gözlerinden izlediğimiz, gazetelerde bilim üzerine yazılar yazarak huzurlu ve düzenli bir yaşam süren Joe Rose’un tüm yaşamını kökten değiştirecek bir kazadır bu.

Rose, tanık olduğu bu kazadan sonra derhal balonun yanına giderek kurtarma çalışmalarını destek olur. Fakat kurtardığı kişilerden biri olan Jed Perry, gelişecek olayların başlangıcını ateşlemiştir bile.

Artık her şey için çok geçtir ve Perry, kurtarıcısı Joe’yu bir saplantı olarak zihnine hapsetmiştir bile. Sonrasında yaşananlar ise McEwan’ın inanç ve kahramanı Joe Rose’un yaşadıkları üzerinden bu saplantıyı derin tahlillerle delik deşik etmesi için uygun bir ortam yaratıyor.

Joe’nun uzatmalı sevgilisi Clarissa’ya kadar uzanacak ve kurulan tüm denklemleri altüst edecek bu saplantı, McEwan’ın kaleminde gerilim dozu yüksek bir sorgulamaya dönüşüyor.

McEwan’ın, kahramanının hayatına giren bu deliliği anlatırken seçtiği anlatım ise Sonsuz Aşk’ın gerçek kimliğini meydana getiriyor. Pek çok farklı okumaya açık bir roman elimizdeki.

Delilik düzeyinde bir saplantının işlendiği psikolojik gerilim romanı olarak da mümkün McEwan’ın kaleminden çıkanı, hayatları altüst eden bir felaket romanı olarak da. Aynı şekilde özellikle inanç ekseninde entelektüel düzeyi yüksek bir düşünce romanı öte yandan Sonsuz Aşk.

Sonsuz Aşk / Ian McEwan / Çeviren: Ülkem Çorapçı / Yapı Kredi Yayınları / 222 s.