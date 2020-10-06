Saplantılı yaşamlar
Delilik düzeyinde bir saplantının işlendiği psikolojik gerilim olarak da okumak mümkün Ian McEwan’ın kaleminden çıkanı, hayatları altüst eden bir felaket romanı olarak da. Entelektüel düzeyi yüksek bir düşünce romanı da bir yandan Sonsuz Aşk.
Kadim sorulara günün penceresinden yanıtlar aramak pek çok yazarın peşine düştüğü bir uğraştır fakat çok az kalem bunu Ian McEwan gibi sürükleyici bir zeminde ve gerilim dozu yüksek bir atmosferde gerçekleştirebilir.
McEwan, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de ciddi bir okur kitlesi tarafından izlenen, çoğu kitabı da dilimize çevrilmiş bir yazar. Dahası, dünya çapında aldığı ödüllerle de sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Filme de uyarlanan Sonsuz Aşk’ta Ian McEwan, aşkın bağımlılık hâlini çok farklı buluşmalar eşliğinde anlatıyor. “Aşk nedir?” sorusunu yan yana gelmesi zor konular çevresinde geliştiriyor. Aşkın saplantı düzeyini, bu saplantıya inancın katkısı ve ortaya çıkan atmosferde insanlara neler yaşatabileceği konular olarak öne çıkıyor.
AŞK HER AN KAPIYI ÇALAR
McEwan’ın dert edindiği meseleleri anlatmak için seçtiği çıkış noktası bir kaza. Bildiğimiz kazalardan biraz farklı. Bir balon kazasının yaşandığı sahneyle açılıyor roman.
Baş kahramanı ve tüm akışı gözlerinden izlediğimiz, gazetelerde bilim üzerine yazılar yazarak huzurlu ve düzenli bir yaşam süren Joe Rose’un tüm yaşamını kökten değiştirecek bir kazadır bu.
Rose, tanık olduğu bu kazadan sonra derhal balonun yanına giderek kurtarma çalışmalarını destek olur. Fakat kurtardığı kişilerden biri olan Jed Perry, gelişecek olayların başlangıcını ateşlemiştir bile.
Artık her şey için çok geçtir ve Perry, kurtarıcısı Joe’yu bir saplantı olarak zihnine hapsetmiştir bile. Sonrasında yaşananlar ise McEwan’ın inanç ve kahramanı Joe Rose’un yaşadıkları üzerinden bu saplantıyı derin tahlillerle delik deşik etmesi için uygun bir ortam yaratıyor.
Joe’nun uzatmalı sevgilisi Clarissa’ya kadar uzanacak ve kurulan tüm denklemleri altüst edecek bu saplantı, McEwan’ın kaleminde gerilim dozu yüksek bir sorgulamaya dönüşüyor.
McEwan’ın, kahramanının hayatına giren bu deliliği anlatırken seçtiği anlatım ise Sonsuz Aşk’ın gerçek kimliğini meydana getiriyor. Pek çok farklı okumaya açık bir roman elimizdeki.
Delilik düzeyinde bir saplantının işlendiği psikolojik gerilim romanı olarak da mümkün McEwan’ın kaleminden çıkanı, hayatları altüst eden bir felaket romanı olarak da. Aynı şekilde özellikle inanç ekseninde entelektüel düzeyi yüksek bir düşünce romanı öte yandan Sonsuz Aşk.
Sonsuz Aşk / Ian McEwan / Çeviren: Ülkem Çorapçı / Yapı Kredi Yayınları / 222 s.
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
Video Haberler
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması