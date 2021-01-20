Sarah Thomas NFL tarihine geçecek

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:47

Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) final maçı olan Super Bowl’da bu sene bir ilk yaşanacak. Bu seneki Super Bowl maçında görev alacak Sarah Thomas NFL tarihinde Super Bowl’da görev alan ilk kadın hakem olacak. NFL Başkan Yardımcısı Troy Vincent Thomas ile ilgili, ‘’ Sarah Thomas, Super Bowl’da görev yapacak ilk kadın hakem olarak tarih geçti. Harika performansı ve mükemmelliğe olan bağlılığı ona Super Bowl’u yönetme hakkı verdi. Bu hak edilmiş başarı için Sarah’ı tebrik ediyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı. 2015 yılından bu yana ligde görev alan Thomas, Mississippi’de liseler arası oynanan bir maçta görev alan ilk kadın hakem olmuştu. Bu seneki Super Bowl’da maçın baş hakemi Carl Cheffers olacak ve Cheffers’ın altı kişilik hakem ekibinde Sarah Thomas da yer alacak. 7 Şubat’ta yapılacak Super Bowl maçı bu sene Tampa, Florida’daki Raymond James Stadyumu’nda oynanacak. Super Bowl’a kalacak takımlar ise bu hafta sonu oynanacak konferans finalleri maçları sonrası belirlenecek.

























