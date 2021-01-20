Sarah Thomas NFL tarihine geçecek
7 Şubat’ta oynanacak Super Bowl’da görev alacak Sarah Thomas, NFL tarihinde Super Bowl’da hakemlik yapan ilk kadın olacak.
Amerikan
Futbol Ligi’nin (NFL) final maçı olan Super Bowl’da bu sene bir
ilk yaşanacak. Bu seneki Super Bowl maçında görev alacak Sarah
Thomas NFL tarihinde Super Bowl’da görev alan ilk kadın hakem
olacak. NFL Başkan Yardımcısı Troy Vincent Thomas ile ilgili, ‘’
Sarah Thomas, Super Bowl’da görev yapacak ilk kadın hakem olarak
tarih geçti. Harika performansı ve mükemmelliğe olan bağlılığı
ona Super Bowl’u yönetme hakkı verdi. Bu hak edilmiş başarı
için Sarah’ı tebrik ediyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı. 2015
yılından bu yana ligde görev alan Thomas, Mississippi’de liseler
arası oynanan bir maçta görev alan ilk kadın hakem olmuştu. Bu
seneki Super Bowl’da maçın baş hakemi Carl Cheffers olacak ve
Cheffers’ın altı kişilik hakem ekibinde Sarah Thomas da yer
alacak. 7 Şubat’ta yapılacak Super Bowl maçı bu sene Tampa,
Florida’daki Raymond James Stadyumu’nda oynanacak. Super Bowl’a
kalacak takımlar ise bu hafta sonu oynanacak konferans finalleri
maçları sonrası belirlenecek.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
- Mersin Valiliği'nden patlama açıklaması
Video Haberler
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
- Şişli'de korkutan olay! Binadakiler tahliye edildi
- Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı
- Şişli'de yaşanan dehşetin görüntüsü ortaya çıktı
- Buz tutan gölde boğulmakta olan köpeği böyle kurtardı
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
- Mersin Valiliği'nden patlama açıklaması