Saray ek ödemeyi havale etti

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Yeni sistemle birlikte yürütmenin tüm görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanlığı, pandemi döneminde iş yoğunluğu artan kamu çalışanlarına ek ödeme talebinde topu bakanlıklara attı. İki bakanlığa yazı gönderen Cumhurbaşkanlığı, taleplerin “uygun görülmesi” halinde gerekli mevzuat çalışmasının yapılmasını ve öneride bulunulmasını istedi.

Sonuç olarak kamu çalışanlarına ek ödeme verilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın insafına bırakılmış oldu. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği yazıda, Covid-19 vakalarının Türkiye’de görülmeye başlandığı Mart 2020 tarihinden bu yana salgınla mücadele kapsamında birçok önlem alındığını, salgınla mücadelede özellikle bir kısım kamu personelinin büyük bir özveri ile çalıştığına dikkat çekti.

YAZI GÖNDERİLDİ

Sendika, kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sağlanması ve salgının neden olduğu olumsuzlukların asgari düzeye indirilmesi için emek veren, pandemi sürecine ilişkin artan iş yükü ile karşı karşıya kalan kamu çalışanlarına ek ödeme verilmesinin personelin moral ve motivasyonunu artıracağını vurguladı ve söz konusu personele ek ödeme yapılması talep edildi.

Yazıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü yanıt verdi. Talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ileten Cumhurbaşkanlığı, konunun değerlendirilmesini, uygun görülmesi halinde gerekli mevzuat çalışmalarının yürütülmesini ve/veya teklifte bulunulmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı’nın yazısında şöyle denildi:

“Covid 19 salgını sürecinde büro hizmet işkoluna bağlı kurumlarda görev yapan personele ilave ödeme yapılması talebi hakkında Türkiye Büro Çalışanları Sendikası’ndan alınan ilgide kayıtlı yazı ilişikte gönderilmiştir. Konunun bakanlığınızca değerlendirilerek uygun görülmesi halinde gerekli mevzuat çalışmalarının yürütülmesi ve/veya teklifte bulunulması hususunu arz ederim.”