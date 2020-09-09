Saray’a götürülen Maliye Bakanlığı personeline öğle yemeği verilmedi

09 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, AKP’nin iktidara geldiği günden bugüne kadar “hep emekçiden alıp yandaş sermayeye” aktardığını söyledi.

‘BES’ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Devletin desteği ve teşvikiyle fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir” ifadesini kullandığını anımsatan Hamzaçebi, “Uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak demek; BES gelirlerinin düşmesi demektir. Zorunlu olarak sisteme katılan emekçilerin birikimleri sermaye ve para piyasalarında kullanılan enstrümanlar aracılığıyla alınmak istenmektedir” dedi.

Hamzaçebi, halkla iç içe görev yapan ve pandemi döneminde özveriyle çalışan, devlete gelir toplayan, birçoğuna Covid-19 bulaşan Hazine ve Maliye Bakanlığı personeline test yapılmazken, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni’ne katılımın kalabalık görünmesi için Saray’a götürülen personele bakanlığın Emek Yerleşkesi’nde bulunan sağlık biriminde kurulan özel Covid-19 merkezinde test yapıldığını söyledi. Personelin saat 10.00’da otobüslerle, resepsiyonlarda “ejder meyveli smoothie, starex meyvesi eşliğinde aloevera ve efuli” gibi lüks meyve ve içeceklerin servis edildiği Saray’a götürüldüklerini belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Personele gün boyu sadece su ikram edildi. Öğle yemeği verilmeyen personel saat 15.00’e kadar Saray’da bekletildi. Ne bir bisküvi, ne bir kuru pasta verildi. Saray’a götürülen personel aç kaldı. Sonrasında bazı personelin otobüsleri gelirken, bazılarının otobüsleri de gelmedi. Otobüsleri gelmeyen personel bir süre bekledikten sonra ücretlerini kendilerinin ödediği taksi ile Saray’dan dönebildi. Emekçilere verilen değer bu. İşçilerin ‘Tamamlayıcı Emeklilik’ adı altında kıdem tazminatlarına göz dikenler şimdi de BES’te biriken 154 milyarına göz dikmiştir.”