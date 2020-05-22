Saray’daki gücünü kullanan Fahrettin Altun istedi, Cumhuriyet’e 35 gün ilan kesme cezası verildi

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Altun’a bağlı Basın İlan Kurumu (BİK) haberimiz nedeniyle “gazetemize ve internet sitemize 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası” verdi.

Basın İlan Kurumu’nun kararında “haberin gerçeği yansıtmadığı”, “kamu yararı olmadığı” öne sürülürken gazetemizin “basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı” ifadelerine yer verildi. Gazetemiz avukatları karara itiraz edecek.

İBB EKİPLERİ İZİNSİZ YAPILARI SÖKMÜŞTÜ...

Cumhuriyet; Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan ve Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye “yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığını” ve “bu yapıların İBB zabıta ekipleri tarafından yıkıldığını” ortaya çıkarmıştı.

İBB ekipleri Kuzguncuk’taki işlemi 13 Nisan 2020 tarihinde yapmış; Cumhuriyet de yaşananları bir gün sonra 14 Nisan 2020 tarihinde “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştu. Haberimizin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “terör örgütlerine hedef gösterme” suçlamasıyla muhabirimiz Hazal Ocak, foto muhabirimiz Vedat Arık, Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça ve Yazıişleri Müdürümüz İpek Özbey hakkında soruşturma başlatmıştı.

Haberimize İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “koronavirüsle mücadele döneminde Avrupa ülkeleri başarısız olurken Türkiye’nin başarısını sekteye uğratmak ya da gizlemek” gerekçesiyle 17 Nisan’da jet hızıyla erişim engeli getirilmişti.

HABERİMİZLE BİK KARARINDAKİ ‘ANINDA SÖKÜLMÜŞ...’ İFADESİNİ KAMUOYUNA DUYURMUŞTUK!..

Bu sürecin ardından Altun’un avukatı Sezgin Tunç, BİK’e haberimize ilişkin şikâyette bulunarak gazetemize reklam ve resmi ilan cezası kesilmesini talep etti. BİK Genel Müdürlüğü 14 Mayıs’ta bu başvuruya ilişkin Türk basın tarihine geçecek bir karara imza attı.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın imzası bulunan kararda İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ile Altun arasında İBB ekiplerinin Kuzguncuk’ta yıkım yaptığı gün yani 13 Nisan 2020 tarihinde kira sözleşmesi imzalandığı anımsatılarak Altun’un bu araziyi “güvenlik ve ıslah amaçları doğrultusunda kiraladığı” anlatıldı.

Ancak vakıflara ait arazideki çalışmaların sözleşme imzalanmadan günler önce izinsiz bir şekilde başlatılmasıyla ilgili hiçbir bilgiye yer verilmemesi dikkat çekti. Kararda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan tespitler neticesinde kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmaya sebebiyet verilmediği belirtilerek “zabıta ekiplerince bu arsaya yerleştirilen ahşap çardak ve şöminenin anında sökülmesinin yanı sıra buradan çıkan malzemenin kolaylıkla tasnif edilmesinin de bu durumu gösterdiği tespit edilmiş” yorumunda bulunuldu.

Zaten Cumhuriyet’in haberi de İstanbul’da yaşanan ve kararda bu cümlelerle yer alan “anında sökülmeyi” kamuoyuna duyuruyordu.

BİK’TEN GAZETECİLİK DERSİ!

Bu yorum doğrultusunda haberin gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek kararda, “Cumhuriyet gazetesinin, basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak, bu haberini gereğince araştırma yapmadan yayınlayarak ve bu konuda şikâyetçi hakkında da haksız isnatlarda bulunarak ‘haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz.

Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğundan emin olunmadan yayımlanamaz’ ve ‘kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan iftira ve haksız isnat yapılamaz’ şeklindeki Basın Ahlak Esasları hakkındaki 129 sayılı Genel Kurul kararının 1. maddesi ile bu maddenin (ı) bendini ihlal ettiği kanaatine varılmıştır” denildi.

Ayrıca kararda haberle Basın Ahlak Esasları hakkındaki 129 sayılı Genel Kurul kararının 1. maddesinin (c) bendinin de ihlal edildiği savunuldu.

VE REKOR CEZA...

Kararda Altun’un haberi olmadan evinin adresinin yanı sıra evinin fotoğrafının yayımlanması ile özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiği öne sürülerek şu ifadelere yer verildi: “Haberin bu içerikte yayımlanmasında kamu yararı olduğu da söylenemez; zira haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, gazetenin şikayet konusu haberinde, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı’nı hedef gösterircesine evinin adresinin yanı sıra evinin fotoğrafını da yayınlayarak ‘kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilemez’ şeklindeki Basın Ahlak Esasları hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1. maddesinin (i) bendinin de ihlal ettiği görülmüştür.” BİK haberimizle 3 bendin ihlal edildiğine kanaat getirerek gazetemize ve internet haber sitemize resmi ilan ve reklamlarda 35 gün süre ile kesilmesi cezası verdi.

HUKUKÇULARIMIZ İTİRAZ EDECEK...

BİK’in haberimizde Altun’un eviyle ilgili değil yalnızca vakıflara ait araziyle ilgili bilgilere yer verdiğini görmezlikten gelmesi dikkat çekti. Gazetemiz avukatları bu karara itiraz edecek.