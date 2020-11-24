Saray'dan Bülent Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!

24 Kasım 2020 Salı, 16:06

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Arınç yaptığı açıklamada, "Benim konuşmamın, şahsılar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" dedi.

Arınç'ın açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı da istifanın kabul edildiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da istifanın kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" denildi.

Arınç Habertürk TV'de katıldığı programda eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise isim vermeden "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.