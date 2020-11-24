Saray'dan Bülent Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
İletişim Başkanlığı, YİK üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Bülent Arınç'ın istifasını doğruladı.
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
Arınç yaptığı açıklamada, "Benim konuşmamın, şahsılar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" dedi.
Arınç'ın açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı da istifanın kabul edildiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da istifanın kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" denildi.
Arınç Habertürk TV'de katıldığı programda eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise isim vermeden "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Berat Albayrak da Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettiğini instagram üzerinden duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Albayrak açıklaması ise istifanın duyulmasının üzerinden 26 saat sonra yapılmıştı.
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