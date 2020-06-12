Saray'ın konserlerine karşı Yeşim Salkım'dan ücretsiz halk konseri

12 Haziran 2020 Cuma, 15:59

Cumhurbaşkanlığının koronavirüs nedeniyle evde kalınan dönemde başlattığı konser etkinliklerine katılan şarkıcıların aldığı ücretler tartışmalara neden oldu. İletişim Bakanlığı, 30 milyon TL ödendiği iddiasını yalanlasa da konserler için bütçe ayrıldığını doğruladı. Konserlere tepki gösteren isimlerden bir olan Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından belediyelere seslendi:

Yeşim Salkım, "Bugün itibari ile ayağınıza geliyorum kampanyasını başlatıyorum kapısı açık tüm belediyeler bana yer vermeye hazırsa geliyorum hiç bir ücret almadan sadece halk için müzik için müzisyen emekçiler için duyurun herkese istediğiniz yerde" dedi.

Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Salkım, bir konser tarihi belirlediklerini açıkladı. 19 Haziran Cuma günü evinin arka bahçesinde konser vereceğini duyuran Salkım, konserin YouTube ve tüm sosyal medya hesaplarından yayınlayacağını açıkladı.

'İSTANBUL YEDİTEPE KONSERLERİ' SERİSİNE ÇIKAN İSİMLER:

Ajda Pekkan, Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş