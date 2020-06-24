Sarı buğdaylar yine sofralarda

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Mersin’in Silifke - Gülnar yöresine özgü bir yerel buğday türü olan sarı buğday, yıllar sonra aynı bölgede hasat edildi. Farklı lezzette un ve bulgura dönüştürülebilen sarı buğday, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle yeniden sofralara ulaşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ortak projesinde, Balandız köyünde 13 üreticiye atalık sarı buğday tohumu desteği sağlanmış ve alım garantisi verilmişti.

Balandız’da üretilen buğdaylar, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatının 2 katına alınacak, talepler doğrultusunda MER-EK Ekmek Fabrikası başta olmak üzere un ya da bulgur olarak değerlendirilecek.