Sarı buğdaylar yine sofralarda
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi, “Bereketli olsun” diyerek tarlada orakla buğdayın ilk hasadını yaptı.
Mersin’in Silifke - Gülnar yöresine özgü bir yerel buğday türü olan sarı buğday, yıllar sonra aynı bölgede hasat edildi. Farklı lezzette un ve bulgura dönüştürülebilen sarı buğday, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle yeniden sofralara ulaşacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ortak projesinde, Balandız köyünde 13 üreticiye atalık sarı buğday tohumu desteği sağlanmış ve alım garantisi verilmişti.
Balandız’da üretilen buğdaylar, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatının 2 katına alınacak, talepler doğrultusunda MER-EK Ekmek Fabrikası başta olmak üzere un ya da bulgur olarak değerlendirilecek.
Video Haberler
- Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video
- Eski YÖK Başkanı: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar