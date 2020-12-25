'Sarı kod'lu uyarı vermişlerdi: Meteoroloji'den yeni açıklama
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını ve batı kesimleri dışında yağış beklenmediğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağını ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini, batı kesimleri dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Meteoroloji, hafta sonu bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 13, İstanbul ve İzmir’de 17, Antalya ve Adana’da 19, Samsun’da 20, Trabzon’da 19, Erzurum’da 2, Diyarbakır’da 10 derece civarında olacağını bildirdi.
Meteoroloji, kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
Video Haberler
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
- Koronavirüse yakalanmamak için bu detaya dikkat
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı