Sarıalan kadınları altın madenine karşı: Altın değil memleket istiyoruz!

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:38

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Sarıalan Köyü’nün 250 metre yakınında altın madeni çıkarmak için 2 açık ocak madeni yapılmak isteniyor. 1500 hektarlık alanda yapılmak istenen proje gerçekleşirse yalnızca Sarıalan Köyü değil Gökçeyazı, Sofular ve Çamköy de etkilenecek.

ALTIN DEĞİL MEMLEKET İSTİYORUZ

Maden ocakları için Çevresel Etki Değerlendirme süreci başladı, 15 Temmuz günü de Halkın Katılım Toplantısı yapıldı. Köylüler altın madenine karşı çıktığını dile getirdi. Köylü kadınlar madene şu tepkiyi gösterdi:

“Biz altın istemiyoruz, memleket istiyoruz. Cehennem olsun gitsin”

“Türkiyeme sesleniyorum, devletime sesleniyorum. Bir tek dış devletten can kurtaracağım diye uğraşıyor ama bu Türk vatandaşını, köyün halini gelsin görsünler. Canlı canlı bizi gömecekler, bu yeşili, doğayı nerede görecekler.”

“Bizim havamız yeter ne yapalım altın madenini. Benim yaşım 70 olmuş, benim çoluğum çocuğum yaşasın. İstemiyoruz, bizim köyümüz gibi köy yok. Gönlümüz altın bizim.”

Fotoğraf: Twitter (@chpkaresiilce)

Köylülerle görüşen Ekoloji Birliği sözcüsü Süheyla Doğan, toplantı sırasında bir köylünün “Köyümüzün 250 metre ötesinde bunu yapmak istiyorsunuz. Vicdanınız sızlamıyor mu?” diye tepki gösterdiğini söyledi. Şirketin sondaj çalışmalarında görev alan bir genç ise söz alarak “Ben sondaj çalışmalarında vardım. Açtığınız bütün çukurların yanındaki atık havuzlarını kapatmadan bıraktınız” dedi.