Sarıbal’dan gümrük vergilerinin düşürülmesine tepki

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:36

CHP'li Oehan Sarıbal, tarım ürünleri için gümrük vergilerinin düşürülmesine tepki gösterdi. Daha önce buğday, arpa ve mısırda gümrük vergilerinin sıfırlandığını ve kırmızı mercimek, ayçiçeği ve ayçiçeği ham yağının vergilerinin düşürüldüğü hatırlatan Sarıbal, son değişikliklere de dikkat çekti.

Alınan son karar ile çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranının yüzde 5'e, pirinçteki yüzde 45'lik vergi oranının da yüzde 15'e çekilmesine dikkat çeken Orhan Sarıbal, "AKP üretmezi ithal eder" diyerek gümrük vergilerindeki karara tepki gösterdi.