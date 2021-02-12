Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak

12 Şubat 2021 Cuma, 15:12

Partisinin il başkanlığının açılış töreni için Burdur'a gelen Mustafa Sarıgül, açılışın ardından kent merkezindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Sarıgül burada yaptığı konuşmada, "Türkiye’de yüzde 30 yüzen oy var diyorlar, Türkiye’de yüzen oy yok, küsen oy var ve o küsen oylar inşallah Türkiye Değişim Partisi’ne gelecek" diye konuştu.

Sarıgül, "Paylaştıkça çoğalan iki şey var, birisi sevgi, diğeri bilgi. Ülkemizi sevgiyle ve bilgiyle çok geliştireceğiz. Türkiye’nin sorunları neden çözülemiyor? Sevgi eksikliğinden, bilgi eksikliğinden. Türkiye Değişim Partisi ezberleri bozacak. Bütün bunların çözümü demokrasiden geçiyor. Siyasi partilerin demokratik olmasından geçiyor. Demokrasi için Türkiye Değişim Partisi kuruldu. Sevgili kardeşlerim, toplumda yeni bir iktidar arayışı var, bunu görüyorum. Türkiye Değişim Partisi toplumun her kesimini kucaklayacak yeni bir siyaset anlayışı ile yeni bir enerji ile yola çıktı. Yeni bir iktidar artık zorunlu olmuştur” dedi.

Anayasanın toplumsal bir mutabakat olduğunu aktaran Sarıgül, "Anayasa ülkemizin tapusudur. Anayasayı yaparken sen ben olmaz. Bütün siyasi partiler darbe anayasasını, askerlerin yaptığı anayasayı kaldırıp, sivil bir anayasayı yapmak inşallah Türkiye Değişim Partisi'ne nasip olacak" diye konuştu.

Sarıgül daha sonra Burdur kurucu il Başkanı Murat Altunöz'e yetki belgesini verdi. Cuma namazını Ulucami'de kılan Sarıgül, Burdur Muhtarlar Derneği ziyaretinin ardından Salda Gölü'nü gezdi.