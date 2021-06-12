Sarıgül tarih verdi: Kulvara gireceğiz
Mustafa Sarıgül, partisinin Etimesgut 1. Olağan Kongresi'nde, fazilet, vicdan ve merhamet diyen tüm vatandaşlarla el ele, kol kola ve omuz omuza olacaklarını belirtti.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ağustos ayında büyük kurultayımızı yaparak kulvara gireceğiz." dedi.
Sarıgül, partisinin Etimesgut 1. Olağan Kongresi'nde, fazilet, vicdan ve merhamet diyen tüm vatandaşlarla el ele, kol kola ve omuz omuza olacaklarını belirtti. Bugüne kadar tarım ve kuraklıktan hiçbir siyasi partinin bahsetmediğini öne süren Sarıgül, partisinin aylardan beri tarım ve hayvancılık konusunu konuşmasının diğer siyasi partilerin de gündemini etkilediğini ifade etti.
Sarıgül, köprülere ve otoyollara ilişkin alım garantisi uygulamasının çiftçilere yönelik de uygulanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "TDP şu anda ilçe kongrelerini yavaş yavaş tamamlıyor. Temmuz ayı içerisinde il kongrelerimizi tamamlayacağız, ağustos ayında büyük kurultayımızı yaparak kulvara gireceğiz. Ağustos ayında değişim kurultayımızla bütün yurttaşlarımızla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden buluşacağız."
Kongrede, TDP Etimesgut İlçe Başkanlığına Tahir Vanlı seçildi.
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