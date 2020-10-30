Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu

30 Ekim 2020 Cuma, 09:39

Mustafa Sarıgül'ün kuruluş hazırlığı yaptığı partinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu.

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşından aldığını belirttiği bilgileri şöyle aktardı:

"Parti kurarsanız yüzde kaç oy almayı tasarlıyoruz?" diye sordum. Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşının söylediği şu; "Bugün parti kursak yüzde 4 oy alıyoruz."

Sarıgül'ün yakın çevresinden edindiğim bir başka bilgiye göre ise; Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini 4 Ocak 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adı Türkiye Değişim Partisi olacak. Genel Sekreteri de Hasan Aydın olacak.