Şarkıcı Hilary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum yaparken neden izlemesini istediğini anlattı
Geçtiğimiz ay üçüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Hilary Duff, çarpıcı bir açıklamada bulundu. 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum yaparken izlemesini istediğini ifade eden Duff bunun nedeni de "Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim" ifadeleriyle açıkladı.
Kısa bir süre önce üçüncü bebeğini dünyaya getiren şarkıc Hilary Duff, henüz 9 yaşında olan oğlunun kendisini doğum yaparken izlemesinin nedenini anlattı.
Eşi Matthew Koma ile birlikteliğinden ikinci, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 33 yaşındaki Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum sırasında izlemesini istediğini söyledi.
The Informed Pregnancy Podcast adlı yayına katılan Duff, bunun nedeni şu şekilde açıkladı:
"Benim için oğlumun orada olması önemliydi. Çünkü ona karşı gerçekten açık ve dürüst olmak istiyorum. Ayrıca kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve çocuk dünyaya getirmenin nasıl bir şey olduğunu görmesini istedim."
Ünlü şarkıcı Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Duff, "Orada olmak istedi, ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" diye konuştu.
Oğlunun kendisi doğum yaparken izlemesini isteme sebeplerinden birini de onun gelecekteki eşine ya da sevgilisine bu konuda saygı duymayı öğretmek olduğunu anlatan Duff, şunları söyledi:
"Onun bir gün partneri veya karısıyla çocuk sahibi olmaya hazır olduğunda, eşinin bebek sahibi olmak istediği şekile saygı duymasını istedim ve eğer bu evde ise, evde olabilir, eğer hastanedeyse, hastane olur. Pek çok farklı yol var".
Ünlü şarkıcı Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Duff, üçüncü bebeği Mae'nin dünyaya geliş sürecinin sadece 3 saatte tamamlandığını belirtti.
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