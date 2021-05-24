Şarkıcı Kibariye hakkında dolandırıcılık suçlaması
Şarkıcı Kibariye hakkında bir dolandırıcılık suçlaması ortaya atıldı. İddiaya göre Kibariye, sahibi olduğu villayı iki farklı kişiye sattı.
Şarkıcı Kibariye'nin 2 yıl önce Bodrum'daki yazlığını sattıktan sonra, evi başka kişilere kiraladığı ve yakın zamanda da tekrar başka bir kişiye sattığı iddia edildi.
Yeni Asır Gazetesi'nden Tuba Ayhan'ın haberine göre Kibariye'nin Yalıkavak'taki villasını 2019 yılında satın alan iş insanı Sabahattin Girgin, 2 yıldır tapuyu almak için uğraştığını söyledi. Bu süreçte Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık tarafından evinin 2021 yılında bir başka-sına daha satıldığını öğrenen Girgin, Kibariye'nin 2 yıl içerisinde evi 300 bin liraya ve daha sonra 130 bin liraya 2 kez kiraya verdiğini iddia etti.
İki yıldır söz konusu villada oturduğunu söyleyen Girgin, evin kendinden habersiz kiraya verildiğini ve birçok kez de emlakçılar tarafından satılmak üzere müşteri getirildiğini öne sürdü.
Girgin kendi dışında 1 ay önce başka birini daha dolandırdıklarını iddia ederek "Emlakçı bir arkadaşa da 5 senelik kira kontratı yapmışlar. 130 bin lira para almışlar. Suç duyurusunda bulundum. Şu anda tapu bende değil, resmi olarak tüm evraklarım var, tapusunu da mecbur vermek zorunda kalacaklar" şeklinde konuştu.
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