Şarkıcı Lara'dan estetik pişmanlığı: Pipet bile tutamıyorum

11 Mayıs 2021 Salı, 10:41

Büyük dudaklarından rahatsız olan şarkıcı Lara, estetik operasyon geçirdi. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Geçirdiği operasyon sonrası konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptı.

"PİPET BİLE TUTAMIYORUM"

Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadelerini kullandı.

“DUDAKLARIM 6 AY İÇİNDE KENDİNE GELİRMİŞ”

Tepki çeken videonun ardından Lara, yeni bir açıklama daha yaptı.

Şarkıcı açıklamasında şunları söyledi:

“Bizlerin normal insan olduğunu unutuyorsunuz biz uzaydan falan gelmiyoruz doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi bir 6 aymış.Tabii ki bu bir sinir bozucu, insan bir anda yayında ağlayabilir. Sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim gözyaşımı tutamadım ne var ki bunda.Yoksa doktorum işini yaptı dudağıma can gelmesini beklemek 6 ay normal olarak bir ağladım diye olay oldu”