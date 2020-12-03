Sağlıklı olmak için yapılan estetik operasyonlar nelerdir?

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:43





Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, sadece görsel özelliklerin iyileştirilmesi için operasyonların yapıldığı bir alan olmadığını dile getiren Plastik Estetik ve Rekonstüktif Cerrahı Uzmanı Doçent Doktor Tayfun Türkaslan, "Örneğin deviasyon ameliyatı; burnunun şeklini düzeltirken, nefes almak gibi çok ciddi bir sorunu ortadan kaldırır. Bunun gibi; penis eğriliği giderme ve vajina estetiği operasyonları da, fonksiyon bozukluklarının giderilmesine yönelik uygulamalardır. Her durumda, hem fizyolojik hem de mental sağlığın iyileştirilmesi için estetik cerrahi operasyonları tercih ediliyor" diye konuştu.

Türkaslan, "Tüm bunların yanında, kendinizi iyi hissetmek, sağlığınız bakımından faydalıdır. Özgüven; sizi doğrudan mutluluk hormonu salgılamaya yönlendirir ki, bunun son derece pozitif etkileri söz konusudur. Bu durumda, mevcut beklentilerinizin karşılanıp, karşılanmayacağı hususunda hekiminizle görüşmeli ve en uygun çözümlere, bilimsel yollarda ulaşmayı denemelisiniz" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN HASTA İSTEĞİ DEĞİL, DOKTOR TAVSİYESİ VE SAĞLIK GEREKSİNİMLERİ DE BULUNABİLİYOR'

Sağlıklı olmak için yapılan estetik operasyonlar uzman doktorlar tarafından birçok farklı neden odağında açıklansa da, son dönemde bu ve benzeri operasyonlara duyulan ihtiyaç giderek artmaya devam ediyor. Doktorlara göre; bilhassa günlük yaşamı, uyku evresini ya da temel faaliyetleri etkileyen düzensizlikleri gidermek ve sorunları ortadan kaldırmak amacı ile yapılabilen bu operasyonların temelinde her zaman hasta isteği değil, doktor tavsiyesi ve sağlık gereksinimleri de bulunabiliyor. Genel yargının aksine, estetik operasyonlar her zaman kişinin daha iyi bir fiziksel kondisyona ve görünüşe sahip olması anlamına gelen ve bu amaçla yapılan ameliyat türleri olarak görülmemeli.

2000’li yılların başından itibaren hem Türkiye hem de Dünya’da ciddi bir şekilde artış gösteren estetik operasyonlar ve estetik cerrahi alanı, özellikle Türkiye’de ileri düzeyde hizmet verilen bir alan haline geldi.

'ESTETİK OPERASYONLAR ARTIK DAHA KOLAY VE DAHA BAŞARILI'

Plastik Estetik ve Rekonstüktif Cerrahı Uzmanı Doçent Doktor Tayfun Türkaslan, yapılan estetik operasyonlar için sözlerini şöyle devam ettirdi;

"Vücudunuzda veya yüzünüzde sizi rahatsız eden görsel sorunları düzeltmek istediniz, ancak başkalarından duyduklarınızdan korktuktan sonra ömür boyu bu problemle yaşamayı seçtiniz. Ancak plastik cerrahi ve ameliyatsız estetik yöntemler geliştirerek sağlıklı ve etkili bir çözüme ulaşma imkanını kaçırmış olabilirsiniz. Bu sebeple estetik cerrahi ve estetik müdahaleler işle ilgili detaylı bilgileri edinmeniz gerekmektedir.

İki tür plastik cerrahi arasında Rekonstrüktif Estetik ve Plastik Cerrahi vardır. Rekonstrüktif ameliyatlar en çok bir kaza veya yanık nedeniyle el ve yüz yaralanmaları için yapılır. Aynı zamanda çalışmayı ve hatta hareketleri engelleyebilecek yara izi sorunlarını da tedavi eder. Rekonstrüktif cerrahi, işlevsiz bir vücut bölümünü iyileştirir, kusurları giderir ve işlevleri geri yükler.

Estetik cerrahi, sağlıklı bir kişinin dış fiziksel görünümünü iyileştirmek için yapılır. Günümüzde giderek daha fazla insan botoks ve dolgu arayışı içindedir. Estetik cerrahi, bir kişinin doğal güzelliğini iyileştirmek için hem cerrahi hem de ameliyatsız teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Öz imajı geliştirebilir, kendine güveni artırabilir ve en iyiyi ortaya çıkarabilir. Estetik görünümü iyileştirmenin yanı sıra, plastik cerrahi fiziksel sağlığın da iyileştirilmesine yardımcı olur!

Yanıklar, küçük birinci derece yanıklardan muhtemelen ölümcül dördüncü derece yanıklara kadar değişir. Her yıl 10 milyondan fazla yanık vakası tedavi edilmektedir. Ciddi yanıkların tedavisi zordur, ancak tedavi edilmezse enfeksiyona ve fiziksel sağlığın azalmasına neden olabilir. Bu zorluklar, plastik cerrah gibi uzmanlar tarafından düzgün bir şekilde ele alınır. İyi bir plastik cerrah, hastanın normal yaşamasına yardımcı olmak için yanık izlerini tedavi eder ve yanık kurtulanların bozuklukları düzeltir. Plastik cerrahi cilt kanseri hastaları için bir nimet olarak kabul edilir. Plastik cerrahi cilt kanseri tedavisinde istisnai bir başarı oranına sahiptir. Kazalar çoğunlukla yüzlere zarar vererek kişinin özgüvenini kaybetmesine neden olabilir. Yüz rekonstrüksiyonu, dokuları vücudun diğer bölümlerinden hareket ettirir ve hatta yüzü başka bir beyin ölümü hastasından hastaya taşıyabilir. Bu hastalara yepyeni bir hayat veriyor!"

'SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARININ TEŞVİK EDİLMESİNE YARDIMCI OLUR'

Türkaslan ayrıca, "Plastik cerrahi, kendine güven ve öz saygı oluşturarak kişinin yaşam tarzını iyileştirir. Fazla kilolu bir kişi, memesi eşit olmayan kadınlar/erkekler veya ciddi yara izi olan bir kaza kurbanı, dünyayla yüzleşemeyecek kadar rahatsız ve utanç hissedebilir. Bazı özel kozmetik plastik cerrahi prosedürler kişinin kendine olan güvenini yenilemesine ve dünyayla cesurca yüzleşmesine yardımcı olabilir. Yüz ve eldeki bozukluklar plastik cerrahi, bir kişinin normal işlevini geri kazanmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, iyi bir ameliyat sonrası bakımın benimsenmesi, hastanın fiziksel sağlığı için daha fazla iyileşme sağlar. Plastik cerrahi sonrası bakım, düzenli egzersiz, yeterli dinlenme, dengeli beslenme, alkol ve sigarayı bırakma gibi sağlıklı aktiviteleri içerir. Bu aktiviteler, bir hastayı sağlıklı bir yaşam tarzına iten alışkanlıklar haline gelebilir" dedi.



