Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:33
Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ederken şarkıcı Murat Boz da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 4 gün önce PCR testi pozitif çıkan Boz, kendini karantinaya aldı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Boz, şu ifadeleri kullandı;

“Herkese selam, Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.” 


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