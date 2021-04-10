Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:33

Koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ederken şarkıcı Murat Boz da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 4 gün önce PCR testi pozitif çıkan Boz, kendini karantinaya aldı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Boz, şu ifadeleri kullandı;

“Herkese selam, Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”