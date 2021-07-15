Şarkıcı Şimal hastaneye kaldırıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:25

Yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi gören şarkıcı Şimal, hızlı şekilde tedavisine başlamış, 30 Haziran'da da yaptığı açıklamada kemoterapi tedavisini sonlandırdığını ve konserlerine devam edebileceğini aktarmıştı. Şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.

ANİDEN DEĞERLERİ DÜŞTÜ

Ardından Bodrum'a geçen ve konserlerine başlayan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi. Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi.