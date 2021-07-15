Şarkıcı Şimal hastaneye kaldırıldı
Kansere yakalandıktan sonra hızlıca tedavisine başlayan ve bir süre önce de kemoterapi tedavisini tamamlayan şarkıcı Şimal, dün öğle saatlerinde değerlerinin düşmesinin ardından Bodrum'da hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi gören şarkıcı Şimal, hızlı şekilde tedavisine başlamış, 30 Haziran'da da yaptığı açıklamada kemoterapi tedavisini sonlandırdığını ve konserlerine devam edebileceğini aktarmıştı. Şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.
ANİDEN DEĞERLERİ DÜŞTÜ
Ardından Bodrum'a geçen ve konserlerine başlayan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi. Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.
Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi.
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