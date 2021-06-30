Şarkıcı Şimal, kanseri yendiğini peruğunu çıkararak duyurdu
Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Ünlü şarkıcı güzel haberi yine sosyal medyadan peruğunu çıkararak duyurdu.
Meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlattı. Sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyuran ve kemoterapiye başladığını söyleyen Şimal, kanseri yendiğini açıkladı. Şarkıcı, güzel haberi peruğunu çıkararak verdi.
"ARTIK KURTULDUM"
Şimal yaptığı açıklamada, "O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek" ifadelerini kullandı.
Şimal, kansere yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Sevgili dostlarım… İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. Ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak , söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek… Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim sağlığımı.”
“Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin!”
“Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum."
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