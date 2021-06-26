26 Haziran 2021 Cumartesi, 16:30

Hande Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği’nin ‘İyi Niyet Elçisi’ oldu. Erçel, reklam filminde “başrol sizsiniz” diyerek kanser hastalarına ve ailelerine destek için çağrıda bulundu. Hande Erçel, iki yıl önce annesi Aylin Erçel’i kanser nedeniyle kaybetmişti.

Oyuncu, sosyal sorumluluk projesinin önemini, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dile getirdi:

"Gerçek bir kahramanı oynamak istemiştim hep...

Ve Ben Hande Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği’nin bir kahramanı olarak karşınızdayım.



Sizlerin sevgisi beni bugünlere getirdi. Şimdi bu sıcacık sevgi ile ihtiyacı olanları birlikte kucaklama zamanı… Bu defa, sizlerin başrolü benimle paylaşmanızı istiyorum. Çünkü yüzlerce Kansersiz Yaşam Derneği ailesi desteğimizi bekliyor.



Hepimiz başkalarının hayatına kattığımız değer kadar kahraman olabiliriz…



Siz de KAHRAMAN yazın 4381'e bir SMS atın… Birlikte hayat kurtaran gerçek kahramanlar yaratalım.



Sevginize ve desteğinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. ¦?"