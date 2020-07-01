Sarma sigarada yasak bugünden itibaren resmen başlıyor!
Sigara kağıtlarına tütün doldurulup ardından poşetlenerek satılmasına yasak getirildi. Sigara kağıdına ve makarona tütün doldurup satmak bugün (1 Temmuz) itibariyle yasak.
Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama bugün yürürlüğe giriyor. Yasa gereği bu türde satış yapanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak
Sigara kâğıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronları poşetlenip satılması 26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasak getirilmişti.
YASAĞA UYMAYANLARA 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS
Yasağa uymayanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Türkiye’de, yasa dışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkânlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor.
Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak..
Tütün ürünlerinden 2019 yılında sigaradan yaklaşık 50 milyar TL ÖTV vergisi elde edildi.
Video Haberler
- Kolombiya'daki tecavüz olayı ülkeyi ayağa kaldırdı
- İETT'de skandal iddia
- Sel suları koyunları böyle sürükledi
- Tahran'da klinikte patlama! 13 kişi öldü
- AKP maden şehidi yakınları için kanun teklifini reddetti
- Yılanların dansı kamerada
- İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
- İşte Bodrum'da fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran
- Arınç'a Murat Eren'i hatırlattı!
- Yer: Bingöl... Kimseye aldırış etmeden suya dalıp çıktı