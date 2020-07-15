Saros’da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:25

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi ile gündeme gelen bölgede geçtiğimiz haftada aynı noktada yangın çıkması dikkat çekti. Adilhan ile Sazlıdere arasındaki bölgede meydana gelen orman yangına havadan ve karadan helikopter, uçak, arazöz ve dozerle müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale-Sazlıdere yakınlarında saat 11:28'de başlayan orman yangınına 11:40'ta ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Yangın Hattı'na gelen ihbar üzerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, yangın bölgesini tespit etti. Ardından da müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi. Keşan ve Çanakkale'de konuşlandırılmış olan helikopterlerin havadan katıldığı söndürme çalışmalarında, karadan da 9 arazöz, 1 dozer ve 72 personel görev aldı. Kontrol altına alınan yangında 6 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının anız nedeniyle çıktığı bildirildi.

Öte yandan bölgedeki köylüler son iki aylık bir zaman diliminde birbirlerine yakın yerlerde gelen yangınların 6’cısının olan yangından tedirgin olduklarını, ilerleyen dönemlerde bu yangınların tekrarlamasından korktuklarını dile getirdi.

HALUK LEVENT ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türk rock müziği sanatçısı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent, Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'ne karşı geçtiğimiz haftasonu çağrı yapmıştı. Levent, açıklamasında ‘para babaları' olarak ifade ettiği doğayı yok etmek isteyenlerin yeniden Saros Körfezi'ne göz diktiğini söylemiş ve “Saros, Türkiye'nin ve dünyanın kendi kendini temizleyen en güzel denizidir. Burayı mahvetmeyelim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sözcü