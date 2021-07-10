'Saros'uma dokunma' mitingi
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılan Likit Doğal Gaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) inşaatının durdurulması için ‘Saros’uma dokunma’ mitingi düzenlendi.
Edine'ye bağlı Keşan’da, Anafartalar Caddesi’nde sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla toplanan yaklaşık 2 bin kişi, açtıkları pankart ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar atarak, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.
Meydanda konuşma yapan Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, FSRU inşaatının durdurulması için Saros Dayanışma Gönüllüleri ve Kent Konseyi'nin yürüttüğü hukuki süreç hakkında bilgi verdi.
Karagöz, "Saros’a adalet istiyoruz. Bugün burada bu coşku, bu katılım herhalde sağır kulakları açmış, kör gözleri parlatmıştır. Burada halkın gerçeğini görmüşlerdir. Umarız ki biz mitingi sonlandırdığımızda yetkililer, gidip makineleri bağlar, mahkeme kararlarını uygularlar. 2’nci ÇED davamız kaldı sadece. 4 Ağustos’ta Edirne İdare Mahkemesi’nde, duruşmalı mahkememiz var. Bugün buraya katılan kitlenin 3-5 katını oraya taşımaya var mısınız? Bu memlekette hakimler var, yargıçlar var. Bunu düzelteceğimize inanıyoruz” dedi.
Mitingde, yerel müzik topluluğu 'Grup Dörtyol' ile şarkıcı Haluk Levent, mini konser verdi.
Video Haberler
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
- Ambulanstan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
- İstanbul trafiğinde kazmalı saldırı kamerada
- İstanbul'da operasyon: Markaları birebir taklit etmişler
En Çok Okunan Haberler
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- 'Tosuncuk'un eski eşinden isyan
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Erdoğan'ın 'çözüm süreci' açıklaması gündeme oturdu
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı!
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Kuran kursunda kuşkulu olay
- 'Delta Plus' varyantı paniği