Sarrac'ın gelişi öncesinde, Trablus'ta kontrol UMH'de

04 Haziran 2020 Perşembe, 11:32

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Başkent Trablus’un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldı.



3 BÖLGE DAHA KURTARILDI

Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

ORDU KOMUTANI: HAFTER BÖLGEDEN KISA SÜREDE TEMİZLENECEK

Açıklamalarda bulunan UMH ordusunun güney Trablus’taki komutanlarından Ali Abu Ziyan, UMH birliklerinin Kasr bin Gashir ilçesine giriş yaptığını ve Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güney bölgesinden kısa sürede temizleneceğini söylemişti.

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

SARRAC ANKARA'DA

Libya Başbakanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Feyyaz Sarrac, bugün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında 14.00'te gerçekleşecek. Bugün gerçekleşecek görüşmede, “Doğu Akdeniz’deki durum ve petrol arama faaliyetleri”, “Hafter’in etkinliğini yitirmesi” ve “barış süreci ve ateşkes”in görüşmede ana konular olacağı belirtildi.