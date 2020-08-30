Sarraj liderliğindeki UUH, protestoların ardından İçişleri Bakanı Başağa’yı açığa aldı

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Libya’da Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) ekonomik gerekçeli protestoları dindirme çabasındayken bölünmüş aşiret yapısındaki ülkede güç mücadelesi dinmiyor. Barışçıl eylemlerde şiddet olaylarının ardından Fayez Sarraj başkanlığındaki UUH’den İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın “tedbir amaçlı görevden alınması” kararı geldi.

Doğu Akdeniz gerilimiyle birlikte dikkatlerin çevrildiği Libya’da Birleşmiş Milletler’in tanıdığı, Ankara destekli UUH ile Hafter cephesinin arkasındaki Tobruk merkezli yönetimin 21 Ağustos’ta tüm taraflara yaptığı ateşkes çağrısı kırılganlığını koruyor.

Ateşkesin sahaya nasıl yansıyacağı konusunda pazarlıklar Sirte ve Cufra’ya odaklanırken Trablus’ta geçen hafta yüzlerce gösterici, elektrik, su kesintileri, kötü ekonomik koşullar ve yolsuzluğa tepki göstermek için eylem yapmıştı.

Bu hafta başında da Suudi Arabistan merkezli El Arabiya’nın haberine göre eylemciler, Sarraj’ın evinin önünde protesto gösterisi düzenleyip istifa çağrısında bulunmuştu. Pazartesi ve çarşamba günkü olaylar sırasında kalabalığa silahlı gruplarca ateş açıldığı, yaralananlar olduğu haberleri gündeme yansımıştı.

‘SİLAHLI GRUP’ BİLMECESİ

Kimi kaynak ateşten güvenlik güçlerini kimi ise Trablus, Misrata kökenli farklı milis grupları sorumlu tutmuştu. Sarraj’dan ise, özel ve kamu mülkiyetini sabote etmeye çalışanlara müsamaha göstermeyecekleri çıkışıyla birlikte güvenlik güçlerine de barışçıl protestolara karşı güç kullanılmaması uyarısı gelmişti. Ayrıca Sarraj, eylemlerin içine provokatif grupların sızdığı görüşünü dile getirerek güvenlik güçlerinin protestocuları bu şiddetten korumasını istemişti. Başağa da silahlı grupların eylemcilere ateş açtığı, bazılarını kaçırdığı yönünde demeç vermişti.

Silahlı bu kişilerin kim olduğuna ilişkin ayrıntı vermeden “halk arasında paniğe yol açtılar, güvenlik ve kamu düzenini tehdit ettiler” diyerek “sivilleri haydut çetesinin gaddarlığından koruyacakları” ifadesini kullanmıştı. Başağa önceki gün Ankara’da temaslarda bulunurken aynı gece UUH Başkanlık Konseyi’nden hakkında “tedbir amaçlı geçici görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde idari soruşturma açılacağı” açıklaması geldi.

Ankara temaslarını UUH Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile yapan Başağa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüşmüştü. UUH Başkanlık Konseyi’nin açıklamasında “İçişleri Bakanı hakkında izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus’ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır” denildi.

‘TV’DEN YAYIMLANSIN’

İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et Ticani Mazin’in vekâleten yürüteceği kaydedildi. Ayrıca Trablus bölge güçlerinin başına da Zintan’dan komutan Usame Jweili’nin getirildiği iddiası gündeme yansıdı.

Karar üzerine Başağa’nın, soruşturmaya hazır olduğunu ancak bunun şeffaf yürütülmesi için televizyondan yayımlanmasını istediği savunuldu. Trablus’taki protestoların, fiilen ikiye bölünmüş olan ülkedeki rakip cephelerin ateşkes ilan ederek siyasi çözüm sürecine işaret ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekmişti.

Kimi yorumda Misrata’da güçlü bir etkinliği bulunan Başağa’nın Sarraj ile arasında görüş ayrılıklarının son dönemde arttığı iddia ediliyor. Başağa’nın, Trablus’a yönelik Tobruk destekli Hafter cephesinin saldırılarının püskürtülmesinde Türkiye’nin desteğiyle birlikte önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Trablus’ta silahlı milis grupların son dönemde etkinliğini artırdığı, ayrıca bölünmüş yapıdaki ülkede UUH kontrolündeki Trablus ve Misrata hattı arasında görüş ayrılıklarının çoğaldığı savunuluyor.