Sarsıcı kova dolunayı

22 Ağustos 2021 Pazar, 10:30

KOÇ:

Dolunay, kendinizi özgür hissetmediğiniz alanlardan çıkabilmenizi ve aynı zamanda başlatmayı düşündüğünüz girişimler için beklediğiniz fırsatları ve kişileri karşınıza çıkabilir. İlişkilerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

BOĞA:

Hayatta durmak istediğiniz yer ya da gelecek hedefleriniz ile ilgili geri bildirimler alacaksınız. Bu dönemde işiniz/kariyeriniz, ilişkinin gidişatı ya da ebeveynlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir ve artık net kararlar verebilirsiniz.

İKİZLER:

Kardeşleriniz ve akrabalarınızla münasebetlerinizde şubat ayında yaşanmış gelişmeler var ise bu konular bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Eşinizin akrabaları ile ilişkilerinizde bazı pürüzler varsa bu konuda yeni gündemler oluşabilir.

YENGEÇ:

Dolunay sizi ekonomik anlamda dönüşümler yaratacak şekilde etkileyecek. Alacak/verecek konuları, ödemeler ve gelirler anlamında şubat ayında başlanan ya da şekillenen konuların neticeleriyle karşılaşabilirsiniz.

ASLAN:

Bu hafta, ilişkinizin bir sonraki adıma geçmesi/taşınması ya da yeni bir kimse ile tanışmak adına çok ideal günler olacak. Bazı aslanlar, ilişki ve iş ortaklıklarındaki pürüzlerle yüzleşip bu konuda vermeleri gereken kararları artık vermek zorunda kalabilirler.

BAŞAK:

Bu hafta, daha önce iş hayatınız ve sağlığınız ile ilgili attığınız adımlar ya da es geçtiklerinizin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Günlük rutininizde dalgalanmalar, çalışma koşullarınızda ya da yanınızda çalışanlarda değişiklikler olabilir.

TERAZİ:

Teraziler dolunayın etkisi ile aşk hayatlarında hızlı başlangıçlar ve gelişmeler yaşayacaklar. İlişkinizin yeni bir boyut kazanması söz konusu. Aynı zamanda, çocuklarınız için önemli bir dönem olacak, onlar için kararlar almaya çalışıyor ya da onları ilgilendiren konuları netleştiriyor olabilirsiniz.

AKREP:

İşiniz ve kariyeriniz ile ilgili beklediğiniz sonuçları aldığınız zaman dilimi geldi. Dolunay ile kariyerinizde ki belirsizlikler bir şekilde netleşecek, bu işinizi bırakmanız anlamına geliyorsa bile telaşlanmayın, kendi yolunuzu çizmek adına önemli gelişmeler yaşayacaksınız.

YAY:

Evraklarınız, yazışmalarınız ve sözleşmeleriniz için sonlanma ya da imza atma vakti gelmiş olabilir, dolunay ile bu işlerinizi bitirebilirsiniz. Kardeşlerinizin ve yakın akrabalarınızın, eşinizin akrabalarının konu ve meseleleri ile meşgul olabilirsiniz.

OĞLAK:

Dolunay etkisiyle ekonomik anlamda değişim tetikleyen gelişmeler yaşayabilir, daha önce size kaynak yaratacak adımlar atmışsanız bunların sonuçlarını alabilirsiniz. Ekonomik kazançlarınızı güçlendirecek beklenmedik şans ve fırsatlar çıkabilir.

KOVA:

Bu hafta ilişkiniz ve ortaklıklarınız yakın markajınızda olacaktır. İlişkilerinizde görmek istemediğiniz gerçekler karşınıza çıkabilir, bu konularda gerçeklerle yüzleşmek ve kararlar vermek gerekebilir.

BALIK:

Dolunay ile iş hayatınızda yeni başlangıçlar ve çalışma koşullarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili değişimler gözlemleyebilir, yeni insanlarla yeni şartlarda iş yapmaya başlayabilirsiniz.