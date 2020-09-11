Şaşırtan anket: Almanlar Covid-19’dan çok Trump’tan korkuyor
Her yıl yapılan 'Almanya'nın Korkuları' anketinden ABD Başkanı Donald Trump çıktı. Ankete göre, Almanlar dünyayı daha kötü bir yer haline getirme ihtimali açısından en çok Trump'tan korkuyor. Coronavirüs ise listede 17'inci sırada yer aldı.
Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, Alman halkı Covid-19 salgınından daha çok ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarından korkuyor. R+V Sigorta Grubu’nun haziran ve temmuz aylarında yaptığı ‘Almanya’nın Korkuları’ anketine göre, Alman halkının yüzde 53’ü ekonomik etkilerine rağmen Trump’ın politikalarının pandemiye ve olumsuz etkilerine kıyasla dünyayı daha tehlikeli bir hale getiriyor.
Ankete göre, Almanların dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getireceğini düşündüğü şeylerin ikincisi sırasında artan yaşam maliyeti geliyor. Bunu da, genel olarak ekonomik durum ve vergi borçları izliyor.
Korona virüsü ise Almanların sıralamasında 17’inci sırada yer aldı. Ankete katılanlar arasında kendilerinin veya bir tanıdıklarının Covid-19’a yakalanmasından korktuğunu söyleyenlerin oranı yüzde 33’ü geçmedi.
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