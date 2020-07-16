Satılık böbrek ilanı veren kişi gözaltına alındı
Samsun'da internet üzerinden "satılık böbrek" ilanı veren kişi siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, internetten Samsun'da A.K. adlı kişinin bir sosyal medya hesabından "Satılık böbrek var" ilanı vererek kendi telefonunu da yazdığını tespit etti.
Siber polisi ile yapılan irtibat sonucu A.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından "Organ ve doku ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. A.K. maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Açıktan Psikoloji eğitimine öğrencilerden tepki!
- Feci kaza! Çok sayıda ölü var
- Ozan Güven’in şiddet dosyasına bu görüntüler de girdi
- Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
- Korku dolu anlar! Heyelan böyle geldi
- Önce sevdi, sonra kaçtı: Taksim'de hareketli anlar
- Cadde ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası!
- Kadıköy'de ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
- Şoke eden görüntü! Ambulansa böyle yürüdü
- Adana'da akıl almaz olay! Böyle vuruldu