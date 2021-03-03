Satılık köy Meclis gündeminde: Züğürt Ağa filmi gerçek oldu

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:46

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Yukarıborandere Mahallesi’nde yaşayan 272 kişiye merayı ihlal ettikleri gerekçesiyle farklı tutarlarda iki milyonun üzerinde para cezası geldi. Ceza tebligatını gören köylüler, evlerinin fiyatlarının dahi gelen cezayı karşılamayacağını söyleyerek, “Yukarıboran Satılık” yazısı astı.

Bu gelişmeyi TBMM gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Genel Kurul’da şöyle konuştu:

“Şener Şen'in köyünü satılığa çıkardığı Züğürt Ağa filmi Kayseri'de gerçek oldu, Pınarbaşı İlçemizin Yukarıborandere Mahallesi satılık. Yukarıborandere'de yaşayan 272 yurttaşımıza ‘meraları kullandınız’ diye 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Evlerini, topraklarını satsalar iki milyon lira etmez; onlar da çareyi köyü toptan satmakta bulmuşlar. Sayın Milletvekili Hülya Nergis Hanım da çıkmış, adeta dalga geçer gibi ‘köylerimiz çok gelişti, köydü mahalle oldu’ diyor. Hülya Hanım, köylerin ne kadar geliştiğini yerinde görmek için Pınarbaşı'na, özellikle Yukarıborandere'ye gidin. Köyken bir gecede mahalle olan, sizin deyiminizle ‘gelişen’ Yukarıborandere sizi bekliyor.”