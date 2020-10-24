Satmaya doyamayan iktidar, kamu malını ‘arsa’ yapacak

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Muhalefet hükümetin kent merkezlerindeki projelerini “rant amaçlı” olduğu gerekçesiyle eleştirirken AKP iktidarı “atıl” olduğunu savunduğu kamu taşınmazlarını nasıl değerlendirileceğini bütçede açıkladı.

2021 bütçesinde milli emlak yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara yer verilirken şu vurgu yapıldı: “Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde kamu idarelerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılmayan atıl taşınmazların belirlenmesi ve bu taşınmazların diğer idare ve tasfiye yöntemleriyle ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalara devam edilecek. Ayrıca şehir merkezinde bulunan ve kamu idarelerine tahsisli olan taşınmazlardan ilgili idarelerce tahsislerinin kaldırılması uygun görülenler, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlardaki taşınmazlardan Hazine adına tescil edilenler ile kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan kamulaştırma, trampa, satın alma ve toplulaştırma suretiyle Hazine adına tescil edilenler üzerinde planlama yaparak büyük ölçekli yatırımlar, yüksek katma değerli projeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek projeler için arsa üretilmesini sağlayacak çalışmalar yürütülecektir.” Bunun dışındaki diğer hedefler de şöyle:

10 BİN KONUT SATIŞI

- Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış işlemleri devam edecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yaklaşık 7 bin taşınmaz ilana çıkarıldı.

- 2-B satışları kapsamında 808 bin hak sahibine yaklaşık 576 bin taşınmaz satıldı. Satış bedeli yaklaşık 11.8 milyar lira. Bu bedelin 9 milyar lirası tahsil edildi. Geri kalan kısmı taksitler halinde alınacak.

- 66 ilde 2 milyar lira değerinde 9 bin 221 kamu konutunun satış talimatı verildi. Bunlardan satış bedeli 1.4 milyar lira olan 5 bin 407’si satıldı. Yıl sonuna kadar 10 bin konutun ihalesi tamamlanacak.