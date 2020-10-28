Satürn'ün uydusu Titan'da yeni bir molekül bulundu
NASA, Satürn gezegeninin uydusu Titan'ın atmosferinde "garip bir molekül" keşfettiklerini açıkladı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydusu Titan'ın atmosferinde ''garip bir molekül'' keşfettiklerini açıkladı.
NASA'nın resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın atmosferinde daha önce başka hiçbir atmosferde keşfedilmemiş C3H2 şeklinde kodlanan ''Siklopropeniliden'' molekülüne rastlandı.
NASA araştırmacıları, Şili'nin kuzey bölgesinde bulunan ALMA isimli radyo teleskobu ile yaptıkları gözlem neticesinde buldukları yeni molekülün, Titan'da Dünya'dakine benzer bir yaşam olup olmadığı konusunda yardımcı olabileceğine inandıklarını söyledi.
Maryland’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde gezegen bilimcisi Conor Nixon, yeni buluşla ilgili, "Titan, Güneş Sistemimizde benzersizdir. C3H2'nin bulunması, onun yeni moleküllerin hazinesi olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.
Satürn'ün 62 uydusundan en büyüğü olan Titan, Dünya'nınkinden 4 kat daha yoğun olan kalın bir atmosfere sahip olması dolayısıyla, Güneş Sistemi'ndeki diğer uydulardan farklılık arz ediyor.
Bilim adamları bu atmosfer sayesinde, yağmurların yağdığı, göller, nehirler ve hatta yer altında tuzlu okyanusların bulunduğu Titan'da Dünya'dakine benzer bir hayat formunun olabileceği fikrini taşıyor.
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