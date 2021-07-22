Savaş gemileri Sinop İskelesi'ne demirledi! NATO'nun daimi deniz görev grubu
Türkiye, İspanya ve Romanya'nın NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından savaş gemileri Sinop'a demirledi.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akçakoca M268, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinesco 25 ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Roya P 42 adlı savaş gemileri, Sinop İskelesi'ne demirledi.
Gemilerin gelişi nedeniyle iskele çevresinde emniyet ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, sivillerin iskeleye girişine izin verilmedi.
Dört gün kentte kalacak gemilerin ziyaret amaçlı Sinop'a geldikleri belirtildi.
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