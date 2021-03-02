Savcı, mütalaasında usta sanatçılar Gezen ve Akpınar’ın cezalandırılmasını istedi
Avukat Bayraktar, “Böyle bir davada yargılanmak Akpınar ve Gezen için zaten büyük bir cezadır” dedi. Celal Ülgen ise “Böyle bir olay Türkiye için utançtır” diye konuştu.
Usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın, bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle haklarında açılan “Cumhurbaşkanına hakaret” davasında beraat kararı çıktı.
Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde Akpınar, “Bizim bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne âlâ... Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür.. ama bize yazık olur, biz harap oluruz” demişti. Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler nedeniyle Gezen ve Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen dava duruşmasına taraf avukatları katılırken Akpınar ve Gezen duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, “Şikâyetimiz devam ediyor, sanıklar cezalandırılsın” dedi.
‘YARGILAMAK BÜYÜK CEZA’
Akpınar’ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, “Soruşturma aşamasında verilen izin usule uygun değildir. İznin bizzat Adalet Bakanı tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu yüzden usule ilişkin itirazımız vardır. Bugün doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına hakaret aranıyor. Basit saygısızlıklar bunu meydana getirmez. Şeref ve haysiyete aykırılık aranması gerekir. Ama Erdoğan 2015 yılından beri bir parti başkanıdır. Karşısına muhalefet organlarını alıyor. Siyasi hak yönünden irdelememiz lazım. Tam 11 ülkede ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu yok. Türkiye’de hiçbir lider ayağından asılmadı. Cezaevinde zehirlenmedi. Bunları dinleyen hiç kimse Gezen ve Akpınar ‘şu kişiyi diyor’ demiyor. Sözlerin bütünlüğü içinde mütalaa etmek lazım. Cımbızla iki cümle çekiliyor. Orada Erdoğan denilmiyor. Ona yönelik değil. Böyle bir davada yargılanmak Akpınar ve Gezen için zaten büyük bir cezadır. Hakaret değil, siyasi düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır. Müvekkilimin beraatını istiyorum” dedi.
Gezen’in avukatı Celal Ülgen ise “Demokratik ülkelerde eşine asla rastlanmayacak türde iki sanatçı, yılların komedi üstatları hakkında dava açılmıştır. Böyle bir olay Türkiye için utançtır” dedi.
SAVCI CEZA İSTEDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Gezen ve Akpınar’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis ile cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Duruşmayı CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de takip etti.
‘KİLOMETRE TAŞI’
Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat Celal Ülgen, “Yargının üzerinde siyasi iktidarın gölgesi hiç geçmedi. Aslında biz burada hiç olmamalıydık” dedi. Avukat Köksal Bayraktar ise “Bu karar gelecek için çok önemlidir ve hep anılacaktır. Bu karar kilometre taşıdır. Savunmanın hakikate doğru yürüyüşüdür bu” diye konuştu. Avukat Atilla Hekimoğlu da “Yargılanmanın bazı hallerde ceza almaktan farkı yok. Beraat etmiş olmak acaba ne kazandırdı” dedi.
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