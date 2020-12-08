Savcı Nicolas Sarkozy için hapis ve para cezası istedi
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında devam eden dinleme iddiaları için, dört yıl hapis ve 1 milyon Avro para cezası istendi.
Nicolas Sarkozy'nin suçlamaları kabul etmemesinin ardından, savcılık Sarkozy aleyhine iki ertelenmiş cezayı da içeren dört yıl hapis ve 1 milyon Avro para cezası istedi. Sarkozy ‘nin avukatı Thierry Herzog aleyhine ise 5 yıl mesleki yasaklama ve 4 yıl hapis cezası istendi.
Ulusal Mali Savcılık Bürosu (PNF) Başkanı Jean-François Bohnert, dava ile ilgili şunları söyledi:
"Ülkemizdeki herhangi bir kişi gibi, eski bir devlet başkanı da saygı duyulması gereken haklara sahiptir. Ancak aynı zamanda yargı kurumunun garantörü olarak görevindeki tüm örneklerle birlikte, hukukun kendisine saygı gösterin çünkü hukukun üstünlüğü budur."
NE OLMUŞTU?
Nicolas Sarkozy'nin yargıç Gilbert Azibert'ten, kendisiyle ilgili gizli bilgileri almak ve Bettencourt davasında başlatılan bir soruşturmayı etkilemek karşılığında Monaco'da prestijli bir göreve getireceği yönünde söz verdiği söylenmişti. İddialar üzerine 2013 yılında Azibert görevden alınmıştı.
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