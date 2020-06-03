Savcıdan tahminli suçlama

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında dava açıldı. Savcılık, yardımların kime ve kim tarafından dağıtıldığını sormak isteyen Eren Yıldırım’ı Yüreğir Kaymakamı’na saldırı girişimi düzenlemekle suçladı. İddianamede, görüntülere göre “yüzü görünmeyen erkek bir şahsın” koruma polisinin göğsüne iki eliyle sertçe vurduğu, bu kişinin Eren Yıldırım olduğunun değerlendirildiği savunuldu. Yüzü görünmeyen bir kişinin eylemi nedeniyle 16 Mayıs’ta tutuklanan Yıldırım, dün tahliye edildi.

Adana Cumhuriyet Savcısı Veysi Oktay tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, Eren Yıldırım “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” ile suçlanırken, diğer şüpheliler Yıldırım’ın aile bireyleri ile kaymakamın koruma polisi Bülent Kaya hakkında takipsizlik kararı verildi. İddianame büyük oranda, koruma polisi ve yardım dağıtmada görevli kamu personelinin ifadelerine dayandırıldı.

SAVCININ DELİL ÇELİŞKİSİ

İddianamede, Eren Yıldırım’a yönelik iki eylem suçlama olarak gösterildi. Bunlar, “koruma polisin göğsüne iki elle sertçe vurulması” ile kaymakama ve korumasına hitaben “FETÖ’cüsünüz, teröristsiniz” denildiği iddiası oldu. Savcı, her iki eylemi Eren Yıldırım’ın yaptığını iddia etti, ancak iddianamede kendisiyle çelişti.

SAVCI: YÜZÜ GÖRÜNMÜYOR AMA BENCE O

Olaya ilişkin Eren Yıldırım’ın avukatının verdiği görüntülerin incelendiği belirtilen iddianamede, yaşanan tartışma sırasında erkek bir şahsın koruma polisinin göğüs bölgesine iki eliyle sertçe vurduğu, “bu kişinin Eren Yıldırım olduğunun değerlendirildiği” savunuldu. İddianamede, “Müşteki Bülent Kaya’nın yüzü görünmeyen bir erkek şahıs tarafından her iki eli ile göğüs bölgesine vurularak dengini kaybettiği, bu esnada silahını doldur boşalt yaptığı, müşteki Kaya’nın kollarını aşağı doğru bıraktığı, iddia edildiği gibi görünü içerisinde herhangi bir şahsın karnına yönelik silah dayama konusunun olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

HAKARET DENDİ, GÖRÜNTÜ ÇIKMADI

Müşteki Kaya’nın “çevreden duyduğuna göre” Eren Yıldırım’ın annesinin kendilerine “teröristsiniz, FETÖ’cüsünüz” diye hakaretlerde bulunduğunu söylediği anlatılan iddianamede, yapılan çözümlerde herhangi bir bayanın böyle bir konuşmasının geçmediği belirtildi. İddianamede, Eren Yıldırım’ın kaymakama ve korumasına hitaben bu sözleri kullandığı belirtildi. Ancak iddianamede, Eren Yıldırım’ın bu ifadeyi kullandığına ilişkin görüntü kaydı dahil herhangi bir delil gösterilmedi.

KAYMAKAMA SALDIRI OLACAKMIŞ

Müşteki Bülent Kaya’nın, olay tarihinde korumakla görevli olduğu kaymakamın da bulunduğu yerde olay yerine gelen kişileri ilk olarak kalabalık oluşturmaması yönünde uzaklaşmaları için uyardığı belirtilen iddianamede, “Ancak sözlü tartışma büyüyünce bu defa korumakla yükümlü olduğu ilçe kaymakamına gerçekleştirilebilecek olan saldırıyı engellemek için uyarılarını devam ettirdi. Ancak uzaklaşmayan grupta bulunan şüpheli Eren Yıldırım tarafından Bülent Kaya’nın göğsüne sert bir şekilde vurulması sonucu kesin adli raporundan anlaşılacağı üzere basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmıştır” denildi.

BAŞKANA VİDEO AYRINTISI

İddianamede, Eren Yıldırım’ın telefonunda yapılan incelemede olaydan önce yardım faaliyetini videoya ­alıp Büyükşehir Belediye Başkanı’na whatsapp üzerinden gönderdiğinin belirtilmesi dikkat çekti.