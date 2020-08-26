Savcılık İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan için harekete geçti

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:19

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanmıştı. Orhan, yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi itirazda belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar vermişti. Kararın ardından Musa Orhan tahliye edilmişti.

GEÇEN HAFTA TUTUKLANMIŞTI

Uzman Çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan geçen hafta tutuklanmıştı.