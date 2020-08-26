Savcılık İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan için harekete geçti
İpek er soruşturmasında tahliye edilen Musa Orhan'ın tahliyesine başsavcılık itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.
Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanmıştı. Orhan, yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.
Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi itirazda belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar vermişti. Kararın ardından Musa Orhan tahliye edilmişti.
GEÇEN HAFTA TUTUKLANMIŞTI
Uzman Çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan geçen hafta tutuklanmıştı.
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