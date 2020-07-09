Savunmadan eylem ve nöbet

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar, iktidarın “çoklu baro” düzenlemesine karşı dün İstanbul Adalet Sarayı’nın Atrium alanında üç dakikalık alkışlı eylem yaptı.

Avukatlar yasa teklifinin görüşmelerinin TBMM’de başlamasının ardından ise İstiklal Caddesi’ndeki İstanbul Barosu önünde bir araya gelerek, ‘Savunma Susturulamaz’ nöbetini tuttu. Sık sık “Baro dik dur savunmaya sahip çık”, “Savunma susmadı, susmayacak”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atan avukatlara doktorlar da destek verdi.

Avukatlar, İzmir’de ise Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, baroların “marjinalleşmekle” suçlandığını belirterek, “Marjinalleşmek dediğiniz kadın cinayetlerine karşı mücadele ise Kaz Dağları’na sahip çıkmaksa, çocuk istismarına karşı mücadeleyse biz marjinalleşmeye devam edeceğiz. Sizin işiniz Çorlu’da katliam yapmaksa bizim işimiz faillerin yargılanmasını sağlamak. Bizim çocuklarımıza onurlu bir tarih kalacak, siz ise utançtan başkasını bırakamayacaksınız” dedi.