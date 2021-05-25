Saxo Bank da kripto para türev ürünü çıkarıyor

25 Mayıs 2021 Salı, 08:55

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, banka bir bacağı ABD Doları, Euro ve Japon Yeni diğer bacağı kripto olan işlemlerde servis sunabilecek.

Yeni servis önce Avustralya ve Singapur’daki müşteriler için hizmete girecek fakat banka diğer piyasalarda da kripto para yatırım hizmeti sunmayı planlıyor.

GOLDMAN, CİTİ VE JP MORGAN'DAN KRİPTO ADIMI

Goldman Sachs, Citi ve JP Morgan da müşterilerinin talebi üzerine kripto varlık hizmetlerine başlayacaklarını duyurmuştu.

JP Morgan bu yaza kadar müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlarken, Goldman Sachs yatırımcılarına Bitcoin türev enstrümanları sunmaya başladı. Spot kripto para piyasasında bulunmayan kurum herhangi bir duyuru yapmadan ilgili türev enstrümanları yatırımcıların kullanımına açmıştı.

Citigroup ise müşterilere henüz kripto para ile ilgili hizmetlerin sağlanmadığını fakat finansman ve muhafazanın düşünülenler arasında olduğunu belirtmişti.

Bankanın Küresel Kur Müdürü Itay Tuchman Financial Times’a “Bizim için farklı seçenekler mevcut ve müşterilerimize en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu bankanın kendi hesaplarıyla işlem yapma çabası olmayacak” demişti.

-Bloomberght