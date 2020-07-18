Sayaç okuyan görevliye pitbull saldırısı
Köyceğiz'de sayaç okumak için girdiği evin bahçesinde pitbull saldırısına uğrayan görevli yaralandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evin elektrik sayacını okumak isteyen elektrik dağıtım şirketi çalışanın, bahçedeki köpeğin saldırısına uğradığı iddia edildi.
Olay, Gülpınar Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; elektrik dağıtım şirketinde çalışan Hayati Güler, sayaç okumak için bir evin bahçesine girdi.
Güler, bahçede bulunan pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Güler’i vatandaşlar kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güler, acil servisteki müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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