Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlıyor?
BluTV, Behzat Ç. dizisinin yan projesi Bir Ercüment Çözer Dizisi Saygı'nın ilk fragmanını ve yayın tarihini duyurdu.
Nejat İşler'in orijinal dizide de hayat verdiği karakter Ercüment Çözer'in hikâyesine odaklanacak olan dizi 27 Ekim'de BluTV ekranlarında yayınlanacak.
‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can gibi isimler yer alıyor.
Inter Medya yapımcılığındaki dizinin senaristliğini, Behzat Ç'yi de kaleme alan Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.
İşte BluTV'nin Saygı'yı duyurduğu paylaşımı...
“Evet, nerede kalmıştık?”— BluTV (@BluTV) October 9, 2020
Bir Ercüment Çözer Dizisi #SAYGI 27 Ekim’de sadece BluTV’de.@necatisler @ErknCan @borankuzum @miraay_daneer @rojdademirer__ pic.twitter.com/dX0HMIDWHT
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