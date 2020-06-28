Saygı Öztürk: Fındıklı’daki millet bahçesini banka kredisiyle yaptılar

28 Haziran 2020 Pazar, 12:02

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Rize’nin Fındıklı ilçesindeki millet bahçesinin Halkbank ve İller Bankası’ndan alınan krediyle yapıldığını yazdı.



Öztürk, “Fındıklı’daki millet bahçesini banka kredisiyle yaptılar” başlıklı yazısında, “Rize'nin 11 bin nüfuslu Fındıklı ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı 'millet bahçesi' yapmak için iki yılı ödemesiz olmak üzere Halkbank'tan, İller Bankası'nın garantisinde 180 ayda ödenmek üzere 6 milyon lira kredi aldı. Belediye her ay 77 bin 666 lira olmak üzere faiziyle birlikte toplam 13 milyon 439 bin lira ödeyecek. Millet Bahçesi, millet borçlandırılarak yapıldı. İsim konulması oylamasında CHP'li 4 üye 'siyasal simge' olduğu gerekçesiyle 'millet bahçesi'ne karşı çıkmıştı. Bahçe ve kıraathanenin 19 Mart 2019'da yapılan açılışına CHP'liler davet edilmemişti” ifadesini kullandı.

Öztürk, “Fındıklı Belediye Meclisi tarafından 8 Temmuz 2019 tarihinde, ‘Fındıklı Millet Bahçesi' adının ‘100. Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştirilmesine karar verildi. Ancak isim değişikliğinde, kamu yararı bulunmaması nedeniyle reddedildi.' İşte bu yazıya dayanarak Başkan Çervatoğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emriyle inceleme başlatıldı. Gerekçe olarak “kaymakamlık tarafından isim değişikliği reddedilmesine karşın, Belediye Başkanlığı tarafından parkın adının 100. Yıl Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi” gösterildi. Başkandan savunması istendi. Yöre kültürünün evrensel bir değeri olan 'Kazım Koyuncu' adının amacına uygun olarak çocukların müzikle uğraşarak kendilerini geliştirmesini sağlayacak şekilde taş eve verilmesinde ne gibi bir kamu menfaatine aykırılık olabilir? İçişleri Bakanlığı '100. Yıl Atatürk Parkı'nın adının ve tabelasının değiştirilip Millet Bahçesi' olarak düzeltilmesini istiyor. Açıkçası, Fındıklı halkının büyük bir çoğunluğunun iradesini temsil eden meclis kararının yerine getirilmemesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri 'ATATÜRK' adının parktan sökülmesi isteniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, "Ülkemizde 'Atatürk' adı her yerden çıkarılmaya çalışılıyor. Sadece yaptırılan ve Atatürk adı silinen stat isimlerini hatırlayın. 11 bin nüfuslu Fındıklı'ya '100. Yıl Atatürk Parkı' adını niçin çok görüyorsunuz…" görüşünü savundu.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Rize’nin Fındıklı ilçesinde CHP’den belediye başkanı seçildikten sonra AKP döneminde yapılan Millet Bahçesi’nin adını, 100. Yıl Atatürk Atatürk Parkı olarak değiştiren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’na İçişleri Bakanlığı da soruşturma açmıştı.