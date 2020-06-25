CHP'li Belediye Başkanı'na soruşturma:" Sudan gerekçeler"

25 Haziran 2020 Perşembe, 22:35

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Ercüment Çervatoğlu, "İki tür belediyecilik anlayışı var. Birincisi rantçı belediyecilik, ikincisi halkçı ve toplumcu belediyecilik. Biz halkçı ve toplumcu belediyeciliğin yanındayız" diye konuştu.

Rize’nin CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Halkçı ve şeffaf bir belediyecilik yaptıklarını belirten Çervatoğlu, soruşturmaya tepki göstererek, “Demokrasi ayıbıdır” dedi.

MİLLET KIRAATHANESİNİN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ DİYE

Evrensel’in haberine göre, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi olan parkın adının “100’üncü Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirilmesinden dolayı İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği müfettişlerin soruşturma başlattığını belirtti.

CHP Fındıklı İlçe Örgütünün çağrısıyla Fındıklı halkının iradesine sahip çıktığını ve çıkacağının ifade eden Çervatoğlu şunları söyledi:

“Bizim yönetim anlayışımızla ilgili bir durum. İki tür belediyecilik anlayışı var. Birincisi rantçı belediyecilik, ikincisi halkçı ve toplumcu belediyecilik. Biz halkçı ve toplumcu belediyeciliğin yanındayız. Halkımızla birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Halkla birlikte halkın taleplerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve halkın iradesi üstünde hiçbir iradenin olmadığını düşünüyorum.”

‘SUDAN GEREKÇELER’

Yaşananları “demokrasi ayıbı” olarak değerlendiren Çervatoğlu, “Seçilmişler hakkında sudan gerekçelerle soruşturma başlatılıyor. Ben suçluysam niye seçildim? Yasalar çerçevesinde belediyeyi yönetiyorsak elbette soruşturma açılabilir. İncelensin, biz hesaplarımızı açık tutuyoruz, yaptığımız çalışmaları açık ve şeffaf yapmaya çalışıyoruz. Sevgi kazanır, nefret değil. Nefretle bu işler olmaz” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Çervatoğlu oyların yüzde 59,55’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. Fındıklı belediyesi 25 yıl aradan sonra AK Parti’den CHP’ye geçmişti.